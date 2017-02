Benvenuti sul mio profilo ufficiale! Se raggiungerò 500 retweet mi tatuerò il logo di Twitter! pic.twitter.com/SHy6jFQSPq — Amato Ciciretti (@Ciciretti) 31 dicembre 2016

, giocatore dellain prestito a, è una delle stelle più lucenti della, dotato di grande tecnica e velocità,quelli da ciuffo "ribelle" e molti, tanto che il suo primo tweet, datato 31 dicembre, riguardava proprio questa categoria.Un breve video di benvenuto e subito una promessa ai suoi followers:. Forse quando ha scommesso, non sapeva che il web non è solito perdonare certe uscite. Così, in pochissimo tempo il suo video è stato. E lui ha dovuto preparare l'inchiostro azzurro.Qualche ora faha postato il risultato della sua scommessa, tramutatasi a questo punto in: l'uccellino azzurro di Twitter è stato tatuato sul suo polpaccio, tra il nickname e lo scudetto conquistato con gli Allievi della. Decisamente curioso, ma certo non si può dire che non sia un uomo di parola.