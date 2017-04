Emerson Palmieri proverà a recuperare in vista di Pescara-Roma. Secondo il Corriere della Sera, il brasiliano potrebbe tornare nella formazione titolare nel match di lunedì, a patto di rientrare in gruppo nei prossimi giorni. Nella giornata di ieri, l'ex Palermo ha svolto lavoro individuale, così come Rudiger, le cui condizioni non destano preoccupazioni.