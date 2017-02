Instancabile ed esplosivo, ma coi crampi. Nainggolan ha sentito la stanchezza tutta alla fine, si è toccato il polpaccio ed è poi tornato a correre: nessun problema muscolare per lui, sarà pronto per il derby. È stato preservato proprio in vista della Coppa Italia Emerson - scrive Il Tempo -, che doveva giocare titolare a San Siro e invece non ha superato il provino per via di un affaticamento muscolare. I medici e Spalletti hanno deciso di non rischiarlo, la buona notizia è che oggi (ripresa alle 11.30) non avrà bisogno degli esami. I cartellini non sono stati pesanti a San Siro, i diffidati Manolas e Strootman ci saranno col Napoli.