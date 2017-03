La Roma è pronta a cambiare, di nuovo, pelle in estate. La scrivania di direttore sportivo sarà affidata a Monchi, vero artefice dei tanti successi del Siviglia degli ultimi anni. Una trattativa arrivata ormai al traguardo finale, manca pochissimo all'annuncio ufficiale.



UN PUPILLO DAL SIVIGLIA - James Pallotta, nell'ultima settimana, non ha lesinato critiche all'ultimo mercato fatto dai suoi dirigenti. Un segnale anche in vista di giugno, quando il club giallorosso potrebbe operare molto sia in uscita che in entrata. Kevin Strootman è molto ambito, con l'Inter pronta ad affondare il colpo. Il suo eventuale sostituto può arrivare dal Siviglia. Secondo quanto raccolto da calciomercato.com, Vicente Iborra è il nome fatto da Monchi. Classe 1988, fisico da corazziere (1,95 m) e un grande fiuto del gol. Sono 8 i centri stagionali, tra Liga e copa del Rey. Una valutazione che si aggira sui 10/12 milioni di euro.



LO VOLEVA IL MILAN - Legato agli andalusi da un contratto fino al 2020, Iborra era stato molto vicino al passaggio al Milan. Storia di quattro anni fa ormai, quando alcuni scout rossoneri lo aveva seguito a più riprese nelle gare casalinghe del Levante. Il Siviglia bruciò la concorrenza, versando i 6 milioni della clausola rescissoria, trovando il sostituto ideale di Gary Medel.