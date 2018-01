Sono ore caldissime per la trattativa che potrebbe portare la Roma a una clamorosa doppia cessione. Il Chelsea sta facendo sul serio per provare a regalare ad Antonio Conte sia Edin Dzeko che Emerson Palmieri. Un'affare che il club giallorosso sta valutando anche e soprattutto per sistemare un bilancio in rosso che entro fine stagione sarà nuovamente sotto la lente di ingrandimento del Fair Play Finanziario.



CONTATTI IN CORSO - Secondo quanto riportato da Sky Sport in questi istanti emissari del Chelsea stanno incontrando i dirigenti della Roma per provare a limare i dettagli finali sulle due offerte per Dzeko ed Emerson Palmieri. Un'offerta complessiva da 50 milioni più 10 di bonus.



I DETTAGLI - Secondo quanto appreso da Calciomercato.com se per Emerson Palmieri è tutto fatto, con il giocatore che ha già trovato l'intesa per il trasferimento in Premier League, si continua a lavorare sull'affare Dzeko. Il terzino italo-brasiliano costerà al Chelsea 20 milioni più 5 di bonus mentre per la punta bosniaca si tratta sulla base di 30 milioni più 5 di bonus. Cifre importanti su cui i Blues stanno trattando l'ipotesi di un dilazionamento nei pagamenti con i giallorossi. Infine resta da convincere al 100% anche lo stesso Dzeko che, al momento, non è ancora certo della scelta di tornare in Premier League.