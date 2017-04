Roma più spagnola con l'imminente arrivo di Monchi e non è un caso che per il prossimo mercato gli occhi siano già puntati sulla Liga. Trova conferma l'indiscrezione lanciata questa mattina da Mundo Deportivo, i giallorossi sono interessati a German Pezzella del Betis Siviglia: stando a quanto raccolto da Calciomercato.com c'è stato un primo contatto tra l'entourage del giocatore e la società capitolina, un'idea concreta che può prendere quota nelle prossime settimane.

Pezzella non è un nome nuovo per l'Italia, nulla a che fare con l'omonimo del Palermo ma è lo stesso difensore del Betis a raccontare di volersi avvicinare al fratello: "Mi piacerebbe giocare in Serie A, mio fratello Bruno gioca nell'Akragas, quando sono andato a trovarlo sono rimasto impressionato dall'ambiente. Devo ancora crescere, ma". Sogna l'Italia e la Roma può regalargliela, non prima però di aver chiarito alcune situazioni. Prima di tutto la figura di Monchi, solo dopo l'ufficializzazione del nuovo ds si potrà procedere nella trattativa col Betis. In secondo piano ma non meno importante andrà definito il futuro die soprattutto: il greco è in partenza, con l'Inter fortemente interessata al suo acquisto in estate, Pezzella è stato individuato come potenziale erede dell'ex Olympiacos e nonostante un contratto lungo (scadenza 2020) può arrivare a costi non eccessivi.Due condizioni da soddisfare, ma nel frattempo la trattativa prosegue: sempre secondo quanto appreso da Calciomercato.com nelle prossime settimane è previsto unper capire le reali possibilità di chiudere per la prossima estate. Pezzella in giallorosso, l'idea prende corpo.Twitter: @Albri_Fede90