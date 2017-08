La Juventus non molla, vuole a tutti i costi Kevin Strootman. Secondo quanto riportato da La Stampa, Beppe Marotta avrebbe contattato in gran segreto James Pallotta per capire se la proprietà giallorossa è disposta a cedere l'olandese. La clausola rescissoria del centrocampista non è valida in questa sessione di mercato ma per una cifra intorno ai 45 milioni di euro l'affare può comunque andare in porto: la Juventus è pronta a inserire una contropartita tecnica (Cuadrado o Marchisio) per chiudere la trattativa anche se la volontà del calciatore è quella di rimanere.