Il Paris Saint-Germain lo vorrebbe inserire nella trattativa Jesé, ma la Roma non ci sta. Antonio Rudiger è uno dei punti fermi della squadra di Luciano Spalletti e non vuole liberarsene tanto facilmente. Arrivato dalla Stoccarda, ha stregato tutti con le sue prestazioni. Tanto che, dall'Inghilterra, sono pronti a versare milioni nelle casse giallorosse per portare in Premier il tedesco: come scrive il Sun, Conte e Mourinho, manager di Chelsea e Manchester United, si daranno battaglia già a gennaio.