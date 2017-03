A Roma l’allerta è massima, sono arrivati i tifosi del Lione. Alla gara di andata di Europa League, c’erano stati degli scontri tra le tifoserie prima che le squadre scendessero in campo. Per ora la situazione è serena, e il corteo di tifosi ospiti ha sfilato per le vie del centro scortato dalle forze dell’ordine.



Il clima è caldo, non solo per le temperature primaverili. Infatti i 200 tifosi lionensi hanno attraversato il centro città passando da via del Corso intonando cori offensivi (beceri), in perfetto italiano, contro i giallorossi. I turisti e i residenti si sono fermati per assistere alla scena, sperando che non abbia luogo la replica dei danni alla barcaccia causati dalla tifoseria del Feyenoord. I lionensi si sono poi ritrovati tutti in piazzale delle Canestre per poi raggiungere lo stadio Olimpico, in vista di Roma-Lione.