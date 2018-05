A meno di ripensamenti, il primo acquisto della Roma del prossimo mercato sarà Ante Coric. La trattativa tra i giallorossi e la Dinamo Zagabria prosegue a gonfie vele. Come trapela da Trigoria, mancherebbe ancora qualche dettaglio per chiudere definitivamente, ma il destino del croato sembra deciso. Su Instagram il giocatore però si è già portato avanti. Nonostante la vera accelerata all’affare sia arrivata negli ultimi giorni, Coric da tempo è un follower della Roma sul social, e non è tutto. Tra quelli che segue ci sono anche Under, El Shaarawy, Nainggolan e nelle ultime ore si è aggiunto anche Dzeko. Una community giallorossa che cresce, in attesa della fumata bianca.