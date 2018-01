Grave infortunio per Juan Manuel Iturbe, attaccante del Club Tijuana. L’ex giallorosso ha subìto la rottura dei legamenti del ginocchio destro. L’attaccante dovrebbe volare a Los Angeles per l’intervento chirurgico. Manuel Iturbe, 25 anni, è passato in prestito ai messicani con obbligo di riscatto a titolo definitivo al verificarsi di situazioni sportive non specificate nel comunicato ufficiale della Roma. Al momento Iturbe è a quota 17 presenze (e zero gol) col Tijuana. In caso di mancato riscatto la Roma non incasserebbe 5 milioni preziosi e si ritroverebbe Iturbe a Trigoria ancora una volta.