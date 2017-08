La ricerca della Roma per un esterno destro d'attacco è destinata a proseguire a ritmi spediti. Il direttore sportivo Monchi vuole regalare un ultimo grande colpo a Eusebio Di Francesco. Rhyad Mahrez resta l'obiettivo numero uno, ma si sta facendo largo anche l'ipotesi Juan Cuadrado.



MAHREZ DIFFICILE - la Roma sta seguendo da tempo l'esterno algerino del Leicester, ma il club inglese continua a fare muro sulla valutazione del suo cartellino. Per Mahrez servono almeno 50 milioni e anche il giocatore preferirebbe rimanere in Premier League piuttosto che trasferirsi in giallorosso. L'operazione appare sempre più complicata e per questo la Roma sta girando su altri obiettivi.



ASSALTO A CUADRADO - Secondo quanto riportato da Il Messaggero, entro i prossimi 7 giorni la Roma è pronta a riallacciare i contatti con la Juventus per Juan Guillermo Cuadrado. L'esterno bianconero piace da tempo e sebbene non giochi in fascia a piede invertito, Monchi sa bene come le sue qualità permettano di spaccare in due le partite. Per la Juventus il colombiano è incedibile ma l'arrivo di Douglas Costa e Bernardeschi ha posto il giocatore in una situazione quantomeno di dubbio sulla propria permanenza. L'operazione fra i club è tutt'altro che impossibile ma va soddisfatta la richiesta di almeno 30 milioni di euro che la Juventus fa per il suo cartellino.