Massimo D'Alema, ex premier nonché noto tifoso della Roma, a margine della presentazione di un libro ha detto la sua sul momento giallorosso, non risparmiando le critiche all'operato della società. "Spalletti lo hanno cacciato via perché non c'è la società. Non era lui a dover gestire Totti, il carattere è fumantino. Ora ce lo siamo fatti portare via e non abbiamo più un allenatore". Le dichiarazioni sono state riportate da Repubblica.it.