Dal Belgio arriva una brutta notizia che riguarda un calciatore di proprietà della Roma. Ismail H’Maidat, calciatore olandese ma di origini marocchine, è stato arrestato con l’accusa di aver partecipato a cinque rapine. Secondo quanto riporta il portale ‘Hln.be’, H’Maidat si trova in carcere per aver rapinato un rifornimento di benzina, un casinò e un supermercato nei dintorni di Anversa. Il calciatore classe 1995 – la cui procura è gestita da Mino Raiola – era stato portato in Italia dal Brescia prima di essere acquistato dalla Roma, Lo scorso gennaio il club belga ha rispedito il ragazzo in Italia dopo che H’Maidat non si era presentato più volte agli allenamenti senza giustificazioni.