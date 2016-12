Quali saranno le mosse della Roma per il mercato di gennaio? Di sicuro, l'urgenza è un centrocampista. Ma non va escluso che il ds Ricky Massara si attivi anche per un'ala offensiva, vista la partenza di Salah per la Coppa d'Africa. La preferenza di Spalletti andrebbe a Memphis Depay, ala del Manchester United in uscita, ma c'è anche l'Everton pronto a comprarne il cartellino; occhio, quindi, perché la pista si complica. Mentre l'alternativa è Alejandro Gomez, il Papu che però l'Atalanta non vuole liberare nonostante l'insistenza giallorossa che prosegue. Percassi fa muro, il giocatore aspetta (e piace molto anche al Siviglia).



Essendo entrambe le opzioni complesse, quindi non è escluso che la Roma possa rimanere così sul fronte offensivo. Perché Florenzi sta bruciando i tempi del rientro, Bruno Peres può avanzare e soprattutto El Shaarawy ha risposto alla grande nell'ultimo appuntamento del 2016, contro il Chievo. Intanto, gli scout giallorossi si sono attivati per seguire Nicolò Barella, centrocampista classe '97 che sta trovando spazio al Cagliari tra alti e bassi, ma con grandi margini di miglioramento e che proprio ieri ha rinnovato il suo contratto con la società del presidente Giulini fino al 2021