Altro nome sul taccuino di Monchi: Dani Ceballos, 21 anni, centrocampista del Real Madrid, e dell’Under 21, di cui si era parlato in ottica Roma già nei mesi scorsi. Acquistato dai Blancos nella scorsa estate per circa 16 milioni di euro, ha trovato poco spazio tra le fila del Real Madrid di Zidane e su di lui, secondo quanto riferito dal portale sportivo spagnolo, si sarebbe focalizzato l’interesse di Arsenal, Liverpool, ma anche della Roma di Monchi, che starebbe monitorando il talento spagnolo. Intanto, Ceballos, in un’intervista a Deportes Cuatro, fa sapere l’intenzione di rispettare il suo contratto con il Madrid: “Fino al termine della stagione possono succedere tante cose, ma ho un contratto con il Real, niente e nessuno porterà via la mia speranza. Mi aspettavo di giocare di più, è vero. La mia intenzione è di continuare a lavorare, tirare fuori il meglio di me così che quando l’allenatore mi darà una possibilità potrò sfruttarla”, le sue parole.