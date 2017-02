Un contratto in scadenza a fine stagione che sta facendo tremare tutti a Roma. Capitan Futuro, Daniele De Rossi non era, fino ad oggi, ancora soddisfatto delle offerte ricevute da parte della proprietà giallorossa per rinnovare il suo contratto e restare ancora a Trigoria da leader in campo e nello spogliatoio.



LA TENTAZIONE CINESE - Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, per De Rossi si sono mossi numerosi club cinesi, fra cui anche il Tianjin dell'amico Fabio Cannavaro, per convincerlo a trasferirsi in oriente. Andrea Pirlo, invece, gli ha proposto di giocare al suo fianco nei New York City FC in MLS. Per lui si era parlato perfino di un interessamento della Juventus, ma De Rossi non vuole prendere in considerazione l'ipotesi di un tradimento cos' importante.



HA GIA' SCELTO ROMA - Soldi freschi e anche superiori a quei 6 milioni di euro percepiti oggi dalla Roma. De Rossi, però, ha già deciso che il suo futuro, se possibile, sarà ancora in giallorosso. Gli incontri, pochi, con il procuratore Sergio Berti e la Roma hanno dato esito positivo anche se ancora non c'è intesa sulla parte economica e, in particolare, su i numerosi bonus che il presidente Pallotta vuole inserire. Sia dalla Roma che dal giocatore filtra ottimismo e il contratto fino al 30 giugno 2019, con opzione per un altro anno, è sempre più vicino.