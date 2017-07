Capitan futuro è diventato grande, ora la fascia gli appartiene. Sì è preso definitivamente la Roma Daniele De Rossi, ne è simbolo e bandiera. Ora anche capitano. Per la prima volta dopo 16 ritiri con la maglia giallorossa: “Il primo è stato nel 2001, l’anno dello scudetto, c’era un entusiasmo contagioso. Questo è il sedicesimo, sono molto orgoglioso di questo. Riguardo il mio percorso e dico ai giovani di godersi ogni momento, una carriera non è eterna. Le motivazioni me le dà l’amore per questa squadra. Senza Totti ci saranno più responsabilità per tutti, specialmente per me. Lui è stato quasi eterno. Ho sempre lavorato per diventare qualcosa di importante per la mia gente. Di Francesco? Vuole il bene della Roma proprio come me. Dovrò sudarmi la maglia e rispettarlo, come ogni altro allenatore. Vogliamo far sentire tutti i nuovi arrivati parte del gruppo, soprattutto i più giovani, devono sentirsi a casa. Non conoscevo Under, ci sta facendo vedere in allenamento il motivo per cui è stato fatto un così grande investimento per lui. Per il prossimo anno dovremo puntare a ridurre il gap con la Juventus e costruire qualcosa di importante per i tifosi”.