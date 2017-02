Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, ha parlato a Sky Sport dopo la vittoria contro il Villarreal: "Grande partita. Emerson Palmieri sta dimostrando il suo valore, Dzeko, dopo una stagione sottotono, sta facendo a vedere a tutti che è un campione, perché è un campione. Rinnovo? Non ho sentito nessuno, non mi hanno chiamato. Magari hanno perso il numero...".



Due parole su Florenzi: "L'ho sentito per primo, me lo ha detto subito mio padre. Ero alla festa di mia figlia ed è calato un velo di tristezza. Queste cose fanno malissimo se capitano a giocatori che non conosci, se capita a un tuo amico è una cosa che ti straccia il cuore".