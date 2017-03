La fascia di capitano contro l'Olanda, la possibilità di agguantare le presenze azzurre di un mito come Dino Zoff dopo aver superato Paolo Rossi nella classifica marcatori in azzurro, il rinnovo con la Roma ormai alle porte. Non si può dire che sia un brutto momento per Daniele De Rossi, che alle soglie dei 34 anni sta vivendo una stagione per certi versi impronosticabile. Nell'anno più delicato, l'ultimo di un contratto che molto spesso ha fatto storcere la testa anche ai suoi fan più accaniti, il mediano giallorosso ha dimostrato sul campo di valere un prolungamento contrattuale che sembra ormai cosa fatta.



STIPENDIO PIU' CHE DIMEZZATO - Dai sei milioni netti a stagione percepiti anche in questa stagione, De Rossi dovrebbe passare a una cifra ben diversa, intorno ai 2.5 milioni di euro netti. Ossigeno per le casse romaniste e per Luciano Spalletti - o per il tecnico che verrà -, che potrà contare su un elemento chiave a cifre decisamente più contenute. La durata del contratto è ancora in ballo: le voci più insistenti parlano di un biennale, magari con opzione per un'altra stagione. Si allontanano quindi le prospettive estere: dagli Stati Uniti, sirena sempre più importante (nonostante i milioni cinesi) per i calciatori pronti a chiudere la carriera fuori dall'Europa, all'Argentina, con il Boca che da sempre affascina il mediano di Ostia.



UNA CARRIERA IN GIALLOROSSO - Anche dal ritiro della Nazionale, De Rossi è tornato sulla scelta di rimanere fedele alla maglia romanista. "Quando ho fatto la scelta di restare, l'ho fatta per un motivo. Ero consapevole che dal punto di vista professionale ed extrasentimentale poteva non essere il massimo, lo sapevamo tutti. Dispiace perché siamo andati a un passo da vittorie pesanti tante volte. Non ho rimpianti, che magari vengono ogni tanto quando a casa sul divano assisti a finali di Champions o partite di alto livello in Europa. Le soddisfazioni, da quel punto di vista, le ho avute con la maglia dell'Italia. Ma qualche serata di gloria l'ho vissuta anche con la Roma". Rimane il rush finale di questa stagione, con il derby di Coppa Italia da ribaltare, e soprattutto la possibilità delle prossime due, per una storia d'amore che spera di vivere il suo lieto fine con qualche trofeo.