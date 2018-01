De Rossi a Verona sarà di nuovo in cabina di regia. Come riportato nell’edizione odierna de “La Gazzetta dello Sport”, da quando il capitano gioca poco il rendimento della Roma è crollato. La sua assenza si è fatta sentire. Dal 26 novembre Daniele ha giocato soltanto tre partite di campionato. È dal 16 dicembre che in campionato Alisson subisce almeno un gol e la Roma non è più la difesa meno battuta del campionato. Il rientro di De Rossi servirà anche a lui.