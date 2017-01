Daniele De Rossi, centrocampista della Roma, ha il contratto in scadenza e al momento non si parla di rinnovo. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il club giallorosso vuole comunque continuare insieme a DDR, tanto che farà la sua proposta di rinnovo. Attenzione però, alle tentazione dall'estero: il numero 16 romanista non ha mai nascosto di voler fare un'esperienza fuori dall'Italia.



SOGNO MLS - Due anni fa, in un'intervista a Roma Tv, dichiarò: "Chiudere la carriera in America è una mia piccola fissazione, spero di riuscirci. Anzi, da piccolo sognavo di giocare un Boca Junior-River Plate con la maglia del Boca, squadra per cui simpatizzo sin da quando ero piccolo. Un derby contro il River lo giocherei volentieri". Tra sogni e realtà, tra l'America e il rinnovo.