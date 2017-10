Dopo il dietrofront di Francesco Totti, un altro dirigente giallorosso inizierà il corso per prendere il patentino da allenatore. Si tratta di Morgan De Sanctis. Il team manager della Roma è stato infatti ammesso al corso per allenatore professionista di seconda categoria. Il corso inizierà il prossimo 9 ottobre al Centro tecnico federale di Coverciano. De Sanctis avrà come compagni di corso molti ex giocatori giallorossi: ammessi al corso di Coverciano anche Amantino Mancini, Marco Amelia, Marco Cassetti, Cristian Chivu e Luca Toni. Il corso permetterà di ottenere il patentino da allenatore 'UEFA A', con il quale è possibile allenare in Lega Pro, Serie D e giovanili (ogni categoria) ed è inoltre necessario per svolgere l'allenatore in seconda in Serie A.