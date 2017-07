La Roma si ritrova, Monchi non si ferma. Defrel è l’obiettivo più vicino, l’offerta da 18 milioni (bonus compresi) recapitata al Sassuolo non è bastata a chiudere l’accordo - scrive Il Tempo -, ma la fumata bianca non è poi così lontana. Dopo Pellegrini e Ricci i due club hanno raggiunto un accordo per i giovani Frattesi e Marchizza, destinati entrambi in Emilia. Gli ultime due affari non sono stati ancora perfezionati, tanto che Frattesi andrà a Pinzolo, e a questo punto non è da escludere che la quadra complessiva venga trovata inserendo Defrel nel "pacchetto".