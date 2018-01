La Roma si è ritrovata a Trigoria questa mattina alle 11 per svolgere l'allenamento in vista della gara di sabato contro l'Atalanta. I giallorossi hanno iniziato come sempre in palestra, poi sono passati sul campo per lavorare subito con il pallone (torello con tre gruppi). A seguire spazio alla tattica con il gruppo diviso in due. Infine esercitazioni di natura tecnica per chiudere la seduta. Lavoro individuale invece per Grégoire Defrel, alle prese con il fastidio al ginocchio, e Rick Karsdorp, che deve recuperare dall'intervento al legamento crociato.