Altra tegola per Di Francesco che oltre agli squalificati Dzeko e Fazio, rischia di perdere per la gara contro il Torino anche Pellegrini e Defrel. Come riportato da Il Messaggero” il centrocampista azzurro ha preso una botta al piede in allenamento, mentre l’ex Sassuolo è fermo per un risentimento muscolare. Da valutare invece le condizioni di Daniele De Rossi, rientrato in gruppo dopo il problema alla caviglia.