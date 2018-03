La Roma ha ripreso ad allenarsi al "Fulvio Bernardini" in vista della sfida di sabato prossimo (ore 12.30) con il Bologna. Torna a lavorare in gruppo per tutta la seduta anche Defrel mentre continua a svolgere lavoro individuale Rick Karsdorp. Di Francesco domani potrà contare anche su Schick e Strootman, entrambi rientrati a Roma oggi dopo gli impegni con le rispettive Nazionali. I due saranno presenti a Trigoria per l'allenamento di domani.