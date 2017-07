Marco Delvecchio, ex attaccante della Roma, dice la sua sul mercato giallorosso, come riporta corrieredellosport.it: "Il mercato della Roma è da valutare in seguito, la prima impressione è che sia non soddisfacente, ma vedremo. Nainggolan? Spero sia incedibile, vendere anche lui potrebbe portare la Roma dietro diverse squadre".