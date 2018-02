Ecco le parole in conferenza stampa di Di Francesco alla vigilia dell'ottavo di finale di andata contro lo Shakthar



Questa è una squadra che si accende e ha cali di tensione. Ora si viene da 3 vittorie di fila, qual’è la formula per non averne domani.



Dobbiamo dare maggiore continuità al nostro lavoro difensivo e offensivo. Loro sono bravissimi nel palleggio, e noi dovremmo rimanere compatti e concentrati. Ho visto una squadra in grande crescita, mi aspetto anche di più domani.



Vi siete guadagnati questo ottavo, ha fatto scelte mirate a Udine in vista di domani?



Abbiamo svolto un lavoro per avere lo sprint finale a partire da questa partita. Ripeto, vedo tanta convinzione da parte del gruppo.



Come si gestisce ora Under, la Roma può fare a meno di lui oggi?



Cengiz ha fatto cose straordinarie e sta determinando molto, ma mi interessa la squadra. Siamo felici del suo momento particolare e lo gestiremo nel migliore dei modi. Non vi dico se gioca o no perché voglio tutti concentrati e partecipi. Nemmeno a De Rossi ho detto se gioca.



Il fatto dei tanti scontri diretti agli ottavi vi fa pensare di arrivare lontano in Champions?



Ragioniamo partita dopo partita. Ora l'ambizione sono i quarti di finale sapendo di giocarcela contro una squadra con potenzialità e abituata a fare queste competizioni. Poi vedremo che accadrà, lo stiamo vivendo col giusto equilibrio.



Cambierà qualcosa sul modulo?



Cambierà qualcosa sul modulo?

Vedremo durante la gara se ci sarà qualcosa da variare, ma daremo continuità con lo stesso sistema di gioco.



Come sta Florenzi?

Non sta bene, speriamo di averlo per domani ma bisogna vedere come sta stanotte. Oggi come oggi non è disponibile e non ci sarà nella rifinitura.