Le fatiche di coppa, ma non solo. Nella sfida al Cagliari di domenica sera Di Francesco dovrà chiedere ai suoi di stringere i denti. Saranno out, infatti, Juan Jesus (squalificato), Strootman, Perotti e Defrel. A centrocampo turno di riposo per De Rossi (al suo posto Gonalons), in difesa torna Peres per Florenzi. In attacco Under dovrebbe rilevare Schick.