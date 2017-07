Eusebio Di Francesco ha così parlato dal ritiro della Roma di Pinzolo: "Innanzitutto ringrazio tutti per come sono stato accolto. Roma trasmette emozioni uniche. Parlo di sogni nel cassetto. Il mio era quello di allenare la Roma e raggiungere traguardi più importanti. Il primo l'ho realizzato. Meglio fare l'allenatore o il giocatore? Come allenatore ho una bellissima responsabilità. La Roma vista da fuori? Una squadra che ha ottenuto grandi risultati. Noi abbiamo una squadra e una rosa fatta da giocatori importanti che Monchi adesso completerà. In questi giorni ho fatto i complimenti ai ragazzi a fine allenamento. Questo è solo l'inizio, una base importante per ottenere risultati".