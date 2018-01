Dopo una settimana di vacanza, ma ancora nel bel mezzo della crisi. La Roma si è ritrovata oggi a Trigoria per preparare la sfida all'Inter in quello che sembra giù una spareggio per la zona Champions. Di Francesco, dopo aver raccolto appena 5 punti nelle ultime 5 gare, ha parlato alla squadra chiedendo unione e sacrificio per tornare a raccogliere applausi e risultati come è stato a inizio stagione.