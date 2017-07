"Stiamo facendo delle valutazioni. Come scelta primaria stiamo cercando un esterno d'attacco a destra. In questo momento sono soddisfatto degli uomini a disposizione. Tra un po’ torneranno Florenzi e Karsdorp che renderanno la squadra ancora più competitiva, sia in allenamento sia in partita. Senza dimenticare El Shaarawy che in questo momento si sta allenando a parte". Eusebio Di Francesco ha parlato al termine di Roma-Tottenham, sfida vinta in extremis con un gol di Tumminello, valida per l'International Champions Cup. "Queste prestazioni danno convinzione. Al di là del risultato, mi è piaciuta la prestazione: anche nella sofferenza questa squadra non si è mai disunita. È un ottimo inizio ma questa mentalità ci deve accompagnare per tutta la stagione, anche quando ci saranno dei momenti negativi. I nuovi? Defrel sta crescendo dal punto di vista fisico, ha interpretato un ruolo che ha fatto già in passato e che magari non è il suo preferito con dedizione e con ottima determinazione, magari in alcuni momenti non è stato servito in profondità secondo me quando ha fatto dei movimenti ottimi e su questo dobbiamo migliorare. Cengiz, l'ho detto che è un giocatore letale e pericoloso negli ultimi 20-25 metri e può solo crescere, deve solo migliorare un pochino il suo modo di stare in campo perché a volte gira e questo è normale perché è da poco che si allena con noi. Kolarov ottimo per qualità tecnica, anche per personalità e su questo non avevo dubbi, in alcuni momenti della gara magari tende a chiudersi un po' troppo parlando dal punto di vista tattico ma su questo lavoreremo, però per il resto sono molto soddisfatto. Tutti sopra la sufficienza? Nettamente, siamo solo all'inizio però nettamente per quello che abbiamo fatto questi giorni".