Eusebio Di Francesco ha parlato in conferenza stampa a Detroit alla vigilia del match contro il Paris Saint-Germain: "So che chi è arrivato dopo ha lavorato un po' a casa, glielo avevo chiesto io. Si sono presentati bene, non dico benissimo ma bene e qualcuno di loro giocherà domani perché ne ho bisogno. Mi aspetto una buona gara e di dare continuità a quanto fatto, voglio vedere un certo atteggiamento di squadra, sia nelle difficoltà che nei momenti migliori, è questo quello che voglio vedere”.



DEFREL - “Posso dire che si sta avvicinando ma non è definitivo. Ho letto tanto su di lui, noi vogliamo migliorare la qualità della rosa, voglio creare competitività all'interno della squadra e credo che lui sia un'ottima alternativa a Dzeko e può giocare anche esterno a destro, sarei felice se arrivasse. Moreno è stato preso sapendo che può fare il centrale e il terzino sinistro, ora non abbiamo un terzino sinistro con l'infortunio di Luca Pellegrini e stiamo cercando una soluzione sul mercato, per ora può farlo anche Jesus”.



MAHREZ - “Non devo fare una campagna pubblicitaria, magari lo stiamo seguendo ma non entro in merito. Noi cerchiamo un mancino che giochi a destra e lui ha queste caratteristiche”.