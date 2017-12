Pareggio amaro per la Roma contro il Sassuolo, in una sfida speciale per Eusebio Di Francesco. Al termine della gara dell'Olimpico, l'allenatore giallorosso ha parlato a Premium Sport: "Facciamo mea culpa, non abbiamo saputo gestire meglio il vantaggio. Dovevamo chiudere prima la gara, il Sassuolo non ha demeritato. Siamo stati sottotono, se vogliamo ambire a essere più grandi non ce lo possiamo permettere. Stanchezza? Mi auguro sia solo un momento che in una stagione ci sta, la squadra mi ha dato risposte positive in allenamento, questo gol di oggi andava gestito meglio, anzi dovevamo concretizzare maggiormente. Loro ci hanno creato delle difficoltà soprattutto nel primo tempo, paradossalmente abbiamo subito gol quando eravamo schierati bene, peccato perché era una partita importante da vincere nonostante non fossimo stati brillantissimi. Condizione fisica? Anche mentale, ci sono dei giocatori che hanno fatto bene, ma è mancata lucidità nell'ultimo passaggio, dovevamo chiudere i tanti cross fatti, dovevamo essere più brillanti".



SU DZEKO - "Edin ha grandissime potenzialità, mi domando anche io perché non segni. Oggi gli hanno annullato un gol per fuorigioco millimetrico, peccato. Rimane un giocatore importante e mi auguro si sblocchi, è importante fallo giocare. Poco sacrificio da parte sua? Per me no, si mette a disposizione. Ha avuto delle occasioni, è uno dei giocatori che tira di più in questo campionato e un motivo ci sarà, se non segni puoi frenarti a livello psicologico, deve sbloccarsi ed è fondamentale che lo faccia. Non penso che non digerisca il mio modo di vedere il calcio, noi dominiamo spesso le gare, oggi siamo stati meno lucidi nel creare occasioni, abbiamo commesso molti errori e non abbiamo concretizzato. Le squadre che ci affrontano puntano a lanciare lunga la palla, noi abbiamo sbagliato tanto e non abbiamo creato occasioni in superiorità numerica, il Sassuolo viene da un ottimo momento e ha lavorato bene in tal senso. 4-3-1-2 con Schick? Le cose vanno allenate, questa è stata una settimana importante perché abbiamo perso due gare e pareggiato questa, adesso bisogna avere l'equilibrio di pensare. Tutti i sistemi di gioco sono validi se si ha la cattiveria e la voglia di lavorare insieme, comunque i moduli vanno allenati".