Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Qarabag.



SUL TURNOVER - "Ovviamente ci sono giocatori con uno spessore diverso o che hanno più esperienza. Io alleno tutti allo stesso modo, con tante partite ravvicinante c’è necessità di far giocare tutti. Questa gara è delicata e non voglio che venga sottovalutata, vi assicuro che non sarà facile, voglio giocatori pronti. Io dico che tutte le partite sono insidiose. Qui il nostro livello tecnico è superiore ma bisogna mettere in campo determinati giocatori, cattivi, e con determinate caratteristiche. Per quello entrambi i giocatori nominati saranno titolari. Non mi sono nemmeno reso conto che ne cambio 5. Bisogna sempre cambiare e succederà anche in questo caso come a Milano".



SU EL SHAARAWY - "Non mi aspettavo da subito questo suo percorso di crescita. Nell’ultimo periodo l’ho visto molto bene, il suo ruolo è come quello di Perotti, Ünder o Defrel: è molto dispendioso, ci sarà possibilità di giocare per tutti e Stephan interpreta bene quel ruolo. Può farlo anche Florenzi".



SUL LIVELLO DELLA SERIE A IN RELAZIONE ALLA CHAMPIONS - "Non credo che sia poco allenante, il divario esiste anche in altri campionati. Sicuramente si dovrebbe alzare il ritmo, ma non credo sia questo il motivo della fatica italiana in Champions League".



SUL PARAGONE DZEKO-IMMOBILE - "Io tra i due preferisco ovviamente Dzeko, hanno comunque caratteristiche diverse. Ad Immobile piace girare per tutto il fronte d’attacco, è bravo ad attaccare anche in profondità. Edin ha una presenza maggiore in area, ha qualità tecniche importanti, ti dà alternative differenti. Sono giocatori di spessore ma io mi tengo Edin".