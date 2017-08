Laesce sconfitta dal campo.. Già, perché ilfa discutere. Dopo le parole di Gianluigi Buffon , tocca alla squadra giallorossa dire la sua contro il Video Assistence Referee. A scaturire l'ira del club capitolino l'episodio che ha visti protagonisti, con il numero 8 argentino che cade e il direttore che non fischia. Il tecnico della Roma, Eusebio, ha fatto sentire la sua voce: "Io credo che sia stato utilizzato, così mi hanno detto i ragazzi, poi hanno visto in quel modo. Condivido il fatto che bisogna parlare di calcio, io sono contrario ma bisogna guardare avanti perché l’errore ci sta.. O dai o non dai, Skriniar non tocca la palla., visto che abbiamo giocato per 70′ da grande squadra. Mi sono piaciuti davvero i ragazzi."- Il diretto interessato, poi, rincara la dose a Premium Sport: "Pensavo si andasse a vedere il Var, come è avvenuto a Genova. Chi è dentro penso abbia visto che è chiaro,Però ci sta, magari il problema non è solo la tecnologia. Magari l'arbitro ha sentito il Var e gli ha detto che non era rigore, non possiamo farci nulla". Il campionato è iniziato da due settimane, e il Var fa già discutere.