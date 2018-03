Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, commenta a Premium Sport il successo di Crotone: "Abbiamo dimostranto di essere in crescita, abbiamo fatto un ottimo primo tempo dal punto di vista delle scelte, siamo stati bravi e pazienti e abbiamo sempre tenuto il pallino del gioco, confezionando il primo gol al termine di una bellissima manovra. Nella ripresa ci siamo complicati la situazione da soli, abbiamo sbagliato troppo e siamo stati un po’ troppo superficiali, in un campo difficile, secco e ventoso. Ci stanno anche se non dovrebbero accadere perché hanno dato forza al Crotone. Dobbiamo avere più continuità all’interno della gara, ma nell’insieme generale la squadra ha fatto quello che avevo chiesto. I ragazzi devono divertirsi e lavorare insieme, perché se non ci credi fai fatica contro tutti. Dipende anche dalla squadra che si affronta, in Champions le situazioni saranno differenti. Alisson tra i primi tre portieri al mondo? Sono contento di averlo, è un portiere importante. Con lo Shakhtar l’abbiamo fatto riposare, oggi per non farlo annoiare una parata gliela abbiamo fatta fare. Preoccupato per l’interesse del Real Madrid? Mi piace guardare avanti ma in questo caso è un po’ troppo avanti. El Shaarawy non convocato da Di Biagio? Sono contento che sia tornato al gol e che sia stato decisivo. Facendo così ritroverà la Nazionale. Quanti margini di miglioramento ha Pellegrini? Lorenzo l’ho allenato due anni a Sassuolo e ha ancora grandi margini di miglioramento".