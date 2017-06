Ufficiale nella giornata di ieri, con il suo ritorno a Trigoria e la firma su quel contratto biennale che lo legherà sino al 2019 alla Roma. Eusbeio Di Francesco è il nuovo tecnico del club giallorosso, che ha scelto di puntare sull'artefice del miracolo europeo costruito a Sassuolo: il primo acquisto è già arrivato, vale a dire Hector Moreno dal PSV Eindhoven, e ora si lavorerà insieme al direttore sportivo Monchi per migliorare una squadra arrivata seconda alle spalle della Juventus.



E TOTTI? - La prima "grana" da risolvere, per Di Francesco, è quella riguardante Francesco Totti. Lo scrive la Repubblica, con il nuovo allenatore che proverà a convincere l'ormai ex numero 10 della Roma a restare al suo fianco. Ex compagni, amici, legati da uno splendido rapporto, i due possono lavorare uno al fianco dell'altro: l'idea di Di Francesco è quella di proporre un incarico tecnico a Totti, che ha già rifiutato il ruolo di vice di Monchi.