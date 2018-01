Eusebio Di Francesco, tecnico della Roma, ha parlato delle voci di mercato che voglio alcuni calciatori in partenza: "Quando c’è il mercato può capitare che un calciatore non sia indicato per scendere in campo. E va aiutato ancora di più. Qualche esempio si può fare anche con i giocatori attuali. In questa situazione vanno supportati. Hanno valori, ma vivono un momento di grande difficoltà".​