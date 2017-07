"Del mestiere di allenatore mi piace la possibilità di trasmettere un'idea e i valori della vita". Eusebio Di Francesco, in un'intervista pubblicata dal sito ufficiale della Roma, si racconta a 360 gradi. "Mi interessano alcuni atteggiamenti di tanti colleghi in attività. Non ho conosciuto personalmente determinati allenatori che ora potrei citare, però posso dire che mi piace tantissimo il modo che ha di porsi Guardiola. Il team building aiuta: il calcio è una voce unica. Creare rapporti che non siano solo lavorativi è fondamentale. Ritengo che conoscersi al di fuori del proprio contesto, non solo nel calcio ma in qualsiasi lavoro, sia importante per approfondire le sfaccettature caratteriali di ogni persona. Il mercato? Prima di individuare un obiettivo guardiamo le qualità tecnico-tattiche e fisiche, ma poi quello che a me interessa tanto è la persona, l’uomo può fare la differenza a prescindere dalle qualità".