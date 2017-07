Eusebio Di Francesco ha fatto il punto sullo sviluppo della sua Roma dopo l'8-0 rifilato al Pinzolo.



UN GIUDIZIO SULLA PARTITA

"Direi buono, oggi era programmato far fare 45' a tutti e ho dovuto adattare un po' di giocatori e nel secondo tempo lo sviluppo della manovra non è stato fluido come il primo".



SUI GIOVANI

"Non parlo dei singoli, voglio parlare di tutti, Cappa si sta muovendo bene. Sono contento dei ragazzi, che stanno cercando di rifare ciò che chiedo".



SU CASTAN E VAINQUEUR

"Dalle convocazioni per la tournée faremo delle scelte, ora non è corretto parlare del loro futuro".



SU TUMMINELLO

"Ha ottime potenzialità, è abituato a giocare in un altro sistema di gioco ma ha dimostrato di essere recettivo".



SULLA MENTALITA'

"Per poter essere aggressivi, bisogna giocare la palla, questo va un po' a rinforzare tutti i concetti. Mi è piaciuta la mentalità, ho visto tante cose interessanti ma tantissime ancora da migliorare".



SU GERSON ESTERNO DI ATTACCO

"Ero curioso di rivederlo in quel ruolo lì, ma è stata una necessità, per me è un centrocampista. Ora ho una rosa risicata e ho fatto giocare Keba che non si è allenato mai e perché non avevo giocatori, so che Gerson giocava lì".



SU BRUNO PERES E GONALONS

"Richiamo Bruno Peres perché deve fare dei movimenti, ma il richiamo è positivo, se lo richiamo è perché ci tengo. Vedo in lui grande voglia di lavorare, ha lavorato molto anche in difesa e lì deve migliorare, se sa difendere attacca anche meglio. Ho incitato Gonalons per stare al centro dell'azione, deve fare da sostegno ai difensori e a un po' tutta la squadra, oggi ha cercato spesso la verticalità e ciò mi piace".



SUL MERCATO

"Dobbiamo prendere giocatori idonei e che servano alla squadra e devono essere raggiungibili. Servono degli esterni a destra alti, oggi ho dovuto mettere diversi Primavera, a me piace mettere i giocatori nel ruolo che compete loro".