, allenatore della Roma, ha così commentato ai microfoni di Sky Sport il derby vinto 2-1 contro la Lazio: "L'avevo detto anche nel pre-gara: hanno qualità nelle ripartenze. Non volevo però cambiare la mentalità di aggressione in avanti e questo ci ha permesso di avere per larghi tratti la partita in mano. Nainggolan è un ninja, riesce ad assorbire una lesione in pochi giorni con la testa: ha una volontà di ferro e grandi qualità da calciatore. Abbiamo dato grande pressione ma anche movimenti successivi dei terzini: questa è la miglior qualità di questa squadra, come si era visto anche a Firenze. Stavamo alti per metterli in difficoltà con la pressione. È stata una scelta che ci ha dato tanto. A Roma la cosa più difficile è entrare nella testa dei giocatori. Ormai i giocatori sono convinti e determinati, anche la fase offensiva mi sta piacendo di più. In questo ambiente serve dare continuità e non fermarsi.Da allenatore mi tengo stretto questo derby, con emozioni differenti. Vi assicuro che ho sofferto di più che da calciatore. Speriamo di rimanere tanto tempo, all'inizio nessuno ci dava un minimo favoriti. Io credo nel lavoro, anche i ragazzi sono convinti che avranno vantaggi".