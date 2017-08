Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara con l'Inter. Queste le dichiarazioni sull'obiettivo di mercato Patrik Schick: "Non penso al mercato ma all'Inter ma a prendere i 3 punti che ci consentirebbero di lavorare con serenità per altri 15 giorni, per dare forza e convinzione in quello che sto proponendo".