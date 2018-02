La Champions nella testa. L’unico traguardo rimasto possibile per rendere la stagione «speciale» è l’ingresso tra le prime 8 d’Europa. Per questo Di Francesco potrebbe rinunciare a un paio di titolari sabato a Udine in vista dell’andata degli ottavi in Ucraina con lo Shakhtar di mercoledì 21. In attacco Schick, pienamente recuperato, potrebbe far rifiatare Dzeko già dal 1’. Nainggolan e Pellegrini al rientro dalla squalifica giocheranno con De Rossi, mentre Strootman attenderà la Champions. Ancora out Gonalons, migliora Jonathan Silva: a fine settimana i primi allenamenti in gruppo.