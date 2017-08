Dopo il successo contro l'Atalanta Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, è intervenuto a Premium Sport: "Avevo chiesto una prova di carattere rispetto alla precedente uscita e abbiamo fatto benissimo su un campo difficile. Dovevamo essere un po' più bravi nel palleggio negli ultimi venti minuti ma capisco, la condizione non è al top. Non aver preso gol e aver provato a giocare come dico io, ho visto una squadra che ha lottato per portare a casa i tre punti e queste vittorie un po' sporche sono importanti. Possiamo ancora crescere. Errori? Con l'esperienza che abbiamo ci vuole più malizia e l'abbiamo, perché in campo abbiamo giocatori importanti di livello internazionale e la capacità di tenere la palla su fa la differenza. Vere occasioni da gol l'Atalanta a parte il palo non ne ha avute. Ci hanno creato difficoltà sui nostri errori e quello che non mi è piaciuto è stata la poca qualità in costruzione. Ci sono state tante situazioni in cui potevamo sfruttare meglio la palla ma sono sereno: oggi siamo più bravi a difendere che attaccare. Torno indietro al pre-campionato e alle scelte fatte per tutelare i giocatori in vista di questa gara, giustamente è cambiato l'allenatore e io cerco di portare la mia mentalità, le mie idee. Giocando abbiamo sbagliato tanto e dobbiamo migliorare, ma io voglio una squadra corta e aggressiva in avanti, vi posso assicurare che l'Atalanta e questo stadio creano sempre grande difficoltà agli avversari soprattutto negli ultimi venti minuti, bisogna avere più qualità. La cosa più importante è l'orientamento di squadra, quando sei orientato con i centrali riesci ad assorbire al meglio le situazioni. Oggi ho visto una squadra corta e con voglia di soffrire e questo è il salto di qualità che può fare questa squadra. Scetticismo? Non ci sono rimasto male, so che lavoro faccio e che bisogna accettare i momenti: quando si è incudine si è incudine, quando si è martello si è martello. Il mio equilibrio è la mia forza".