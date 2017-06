Dopo tanti giorni di contatti, incontri e discussioni, la trattativa tra Roma e Sassuolo per Eusebio Di Francesco è arrivata alla sua fase finale. I due club hanno trovato l'intesa sulla clausola rescissoria da 3 milioni di euro inserita nel contratto dell'allenatore coi nerovedi. La società del presidente Pallotta non pagherà questa cifra, ma concederà uno sconto sul riscatto di Federico Ricci, girato in presito agli emiliani la scorsa estate, oltre a qualche altro giovane.



VISITA A TRIGORIA - Domani Di Francesco vivrà la prima giornata della sua terza avventura romana. Come riporta Sky Sport, infatti, in attesa dell'annuncio ufficiale il tecnico farà visita a Trigoria, per riprendere contatto con quegli ambienti che ha conosciuto prima da calciatore e poi da team manager.



LA CONFERMA - A confermare come l'affare sia ormai fatto, sono arrivate anche le parole di Giovanni Carnevali, amministratore delegato e direttore generale del Sassuolo: "A breve sarà della Roma, possiamo dirlo", le sue parole a margine della finale Primavera. "Ci siamo incontrati con la dirigenza giallorossa ed è praticamente questione di pochi giorni per definire la cosa. Del resto non avevamo dubbi, visto il nostro ottimo rapporto con la Roma". Ancora poche ore e la Roma avrà un nuovo allenatore. Perso Spalletti, riparte da Di Francesco.