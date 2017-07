Dopo gli Usa, la Roma volerà in Spagna per un mini-tour di sei giorni: dall’8 al 13 agosto. Due le amichevoli in terra iberica, scrive Il Tempo. La prima si terrà il 10 allo stadio Sanchez Pizjuan, in occasione del trofeo Antonio Puerta, contro il Siviglia: in campo anche i ricordi di una vita del ds Monchi, che si è autodefinito «sevillista fino alla morte». Poi i giallorossi si sposteranno a Girona, in Catalogna, per sfidare il club neopromosso in Liga per la prima volta in 87 anni di storia: si gioca il 13 e si riparte la sera stessa verso la capitale.



Inizialmente, la squadra di Di Francesco aveva in agenda solo un blitz in Spagna, ma – saltato il test con l’Avellino, impegnato in Coppa Italia – ha deciso di prolungare la permanenza e fare una piccola tournée. Il giro del mondo della Roma per quest’estate finisce qui, nel 2018 sarà Cina.