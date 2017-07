Radja barbiere alla presa con tre creste! Radja Nainggolan: Un barbiere di qualità! Pubblicato da AS Roma su Sabato 29 luglio 2017

Due giorni fa il rinnovo fino al 2021 per blindare la sua permanenza alla, ora una nuova mansione per: dal campo al... negozio da barbiere. Il centrocampista belga si è cimentato in una curiosa sfida: replicare su un tifoso il suo stesso taglio di capelli (cresta con capelli rasati ai lati) in soli 90 secondi. Il risultato? Non proprio uguale all'originale, come si vede nel video pubblicato dalla Roma su Facebook.