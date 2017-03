L'estate 2017 vedrà una ricca rivoluzione tecnica in casa Roma. Due saranno le cessioni importanti richieste dal bilancio, ma la dirigenza giallorossa non vuole farsi trovare impreparata. Un difensore e un centrocampista sono gli obiettivi che si è data la società ed entrambi potrebbero clamorosamente arrivare dalla Fiorentina. Il primo, Gonzalo Rodriguez, può arrivare addirittura a parametro zero dato un contratto in scadenza a fine stagione che non è ancora stato rinnovato, il secondo Borja Valero, sta incontrando gli stessi problemi del capitano viola nel trattare un prolungamento desiderato da tempo.